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Минимойка Huter W105-QC
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Электрические мойки высокого давления
    Минимойка Huter W105-QC
    Арт. Х103697
    Минимойка Huter W105-QC

      Минимойка Huter W105-QC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103697

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.5
      Габариты, мм
      		252x490x305
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Huter W105-QC предназначена для качественной очистки поверхностей от грязи водой под высоким давлением. Большая длина шнура электропитания позволяет работать вдали от источника сети. Специальные крючки предназначены для наматывания сетевого шнура. Алюминиевая помпа увеличивает срок службы инструмента и предотвращает процесс коррозии.

        Преимущества

        • Двойная изоляция
        • Алюминиевая помпа
        • Малый вес