Минимойка Huter W105-QC

Преимущества

Двойная изоляция

Алюминиевая помпа

Малый вес

Мойка высокого давления Huter W105-QC предназначена для качественной очистки поверхностей от грязи водой под высоким давлением. Большая длина шнура электропитания позволяет работать вдали от источника сети. Специальные крючки предназначены для наматывания сетевого шнура. Алюминиевая помпа увеличивает срок службы инструмента и предотвращает процесс коррозии.