Преимущества

Простота в эксплуатации и обслуживании

Небольшой вес и компактность - удобство использования

Высокая производительность Champion GP55

Использование износостойких материалов - долгий срок службы

Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой - устойчивость

Мотопомпа Champion GP55 рассчитана на непрофессиональное использование. Подойдет для перекачивания большого количества чистых химических жидкостей промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также морской и пресной воды.Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 7.5 л.с., он обеспечивает высокую производительность аппарата.Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость мотопомпы на поверхности, а также защищает корпус от деформации и механических повреждений.