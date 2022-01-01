Мотопомпа Champion GP55
Арт. champion_6577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|549х435х470
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа Champion GP55 рассчитана на непрофессиональное использование. Подойдет для перекачивания большого количества чистых химических жидкостей промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также морской и пресной воды.
Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 7.5 л.с., он обеспечивает высокую производительность аппарата.
Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость мотопомпы на поверхности, а также защищает корпус от деформации и механических повреждений.
Преимущества
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Небольшой вес и компактность - удобство использования
- Высокая производительность Champion GP55
- Использование износостойких материалов - долгий срок службы
- Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой - устойчивость