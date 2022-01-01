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Мотопомпа Champion GP55
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GP55
    Арт. champion_6577
    Мотопомпа Champion GP55

      Мотопомпа Champion GP55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6577

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		549х435х470
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Champion GP55 рассчитана на непрофессиональное использование. Подойдет для перекачивания большого количества чистых химических жидкостей промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также морской и пресной воды.
        Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 7.5 л.с., он обеспечивает высокую производительность аппарата.
        Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость мотопомпы на поверхности, а также защищает корпус от деформации и механических повреждений.

        Преимущества

        • Простота в эксплуатации и обслуживании
        • Небольшой вес и компактность - удобство использования
        • Высокая производительность Champion GP55
        • Использование износостойких материалов - долгий срок службы
        • Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой - устойчивость