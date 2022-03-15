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Набор Champion (шина 14"-PM-50 звеньев + 2 цепи 140SDEA074 ) 952928
5.0
2
1 360 ₽
1 720 ₽
Шины для бензопил
    Набор Champion (шина 14"-PM-50 звеньев + 2 цепи 140SDEA074 ) 952928
    Арт. X1881408
    5.0
    2
    Набор Champion (шина 14"-PM-50 звеньев + 2 цепи 140SDEA074 ) 952928

      Набор Champion (шина 14"-PM-50 звеньев + 2 цепи 140SDEA074 ) 952928

      • -360 ₽
      1 360 ₽
      1 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1881408
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      • -360 ₽
      1 360 ₽
      1 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подходит для непрофессиональных электро- и бензопил с рабочим объемом двигателя до 35 см3. Конечная часть шины имеет небольшой радиус, обеспечивающий малую отдачу и комфорт работы. Симметричный контур и легкий вес способствуют маневренности и долгому периоду эксплуатации. Направляющая шина оснащена зубчатой рейкой, ведущей шестерней и запатентованным механизмом натяжения цепи с устройством блокировки.