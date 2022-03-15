Набор Champion (шина 14"-PM-50 звеньев + 2 цепи 140SDEA074 ) 952928
Арт. X1881408
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Длина шины, дюйм
|14
|
Длина шины, см
|35
- Подходит для непрофессиональных электро- и бензопил с рабочим объемом двигателя до 35 см3. Конечная часть шины имеет небольшой радиус, обеспечивающий малую отдачу и комфорт работы. Симметричный контур и легкий вес способствуют маневренности и долгому периоду эксплуатации. Направляющая шина оснащена зубчатой рейкой, ведущей шестерней и запатентованным механизмом натяжения цепи с устройством блокировки.