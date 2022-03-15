Набор Champion (шина 16"-PM-56 звеньев + 2 цепи 160SDEA041) 952930
Арт. X1881406
Характеристики
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Производитель
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.3
Champion шина 16 мм устанавливается на бензопилы одноименной марки, и используется в качестве основного режущего элемента. Шина изготовлена из металлического сплава, устойчивого к коррозии, трению и длительной эксплуатации. Она также имеет практичное строение, обеспечивающее равномерную подачу масла и эффективную циркуляцию цепи. Она, в свою очередь, почти не издает шума: структура каждого звена такова, что при контакте с шиной почти не создает вибрационной отдачи. Пильную цепь Champion купить вместе с шиной стоит за их долговечность, простоту и комфорт в использовании.
Преимущества пильной шины Champion:
- Снижение вибрации;
- Равномерное скольжение цепи;
- Прочность шины и цепей;
- Равное смазывание звеньев;
- Стойкость к ржавчине.
Комплектация:
- Пильная шина;
- Цепи ⅜” (2 шт.);
- Упаковка.