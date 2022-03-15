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Набор Champion (шина 16"-PM-56 звеньев + 2 цепи 160SDEA041) 952930
5.0
2
1 500 ₽
1 680 ₽
Шины для бензопил
    Набор Champion (шина 16"-PM-56 звеньев + 2 цепи 160SDEA041) 952930
    Арт. X1881406
    5.0
    2
    Набор Champion (шина 16"-PM-56 звеньев + 2 цепи 160SDEA041) 952930

      Набор Champion (шина 16"-PM-56 звеньев + 2 цепи 160SDEA041) 952930

      • -180 ₽
      1 500 ₽
      1 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1881406
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      • -180 ₽
      1 500 ₽
      1 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Champion шина 16 мм устанавливается на бензопилы одноименной марки, и используется в качестве основного режущего элемента. Шина изготовлена из металлического сплава, устойчивого к коррозии, трению и длительной эксплуатации. Она также имеет практичное строение, обеспечивающее равномерную подачу масла и эффективную циркуляцию цепи. Она, в свою очередь, почти не издает шума: структура каждого звена такова, что при контакте с шиной почти не создает вибрационной отдачи. Пильную цепь Champion купить вместе с шиной стоит за их долговечность, простоту и комфорт в использовании.

        Преимущества пильной шины Champion:

        • Снижение вибрации;
        • Равномерное скольжение цепи;
        • Прочность шины и цепей;
        • Равное смазывание звеньев;
        • Стойкость к ржавчине.

        Комплектация:

        • Пильная шина;
        • Цепи ⅜” (2 шт.);
        • Упаковка.