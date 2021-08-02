Поверхностный насос Belamos XI 13

Преимущества

Подъем воды на высоту до 50 метров

Мощный двигатель защищен от перегрузок, что увеличивает продолжительность работы

Высокая производительность - 3900 л/час

Не требуется обслуживание

Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины

Предназначен для длительной работы

Поверхностный насос БЕЛАМОС XI 13 оснащен мощным электродвигателем, который способствует достижению высокой производительности. Качает воду из скважин, колодцев и предназначен для бытового использования. Насос используют в организации орошения газона и грядок. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что увеличивает срок службы агрегата. В конструкции предусмотрены ножки для надежной установки, ручка для удобства переноски.