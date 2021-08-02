Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поверхностный насос Belamos XI 13
5.0
1
12 035 ₽
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XI 13
    Арт. X1691955
    5.0
    1
    Поверхностный насос Belamos XI 13

      Поверхностный насос Belamos XI 13

      12 035 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691955
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      12 035 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Муфта Fusitek НР 32Х1 (FT04308)
      391 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek НР 32Х1 (FT04308)
      Уголок Fusitek FT02101 (45°, 20 мм)
      8 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT02101 (45°, 20 мм)
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      8 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      Фитинг Belamos 5WAY, 5-ходовой, 80 мм
      740 ₽
      5.0
      Фитинг Belamos 5WAY, 5-ходовой, 80 мм
      Реле давления Belamos PS-02C
      590 ₽
      5.0
      Реле давления Belamos PS-02C
      Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906
      270 ₽
      5.0
      Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      77 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00302 ПН20 25 мм, 4 м
      348 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00302 ПН20 25 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
      220 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
      Муфта Fusitek раз. НР 32Х1 (FT05703)
      494 ₽
      4.5
      Муфта Fusitek раз. НР 32Х1 (FT05703)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
      Нет в наличии
      5.0
      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XI 13 оснащен мощным электродвигателем, который способствует достижению высокой производительности. Качает воду из скважин, колодцев и предназначен для бытового использования. Насос используют в организации орошения газона и грядок. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что увеличивает срок службы агрегата. В конструкции предусмотрены ножки для надежной установки, ручка для удобства переноски.

        Преимущества

        • Подъем воды на высоту до 50 метров
        • Мощный двигатель защищен от перегрузок, что увеличивает продолжительность работы
        • Высокая производительность - 3900 л/час
        • Не требуется обслуживание
        • Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины
        • Предназначен для длительной работы