Поверхностный насос Belamos XI 13
Арт. X1691955
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Соединитель в комплекте
|нет
|
Высокий напор
|Нет
С этим товаром смотрят
- Поверхностный насос БЕЛАМОС XI 13 оснащен мощным электродвигателем, который способствует достижению высокой производительности. Качает воду из скважин, колодцев и предназначен для бытового использования. Насос используют в организации орошения газона и грядок. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии, что увеличивает срок службы агрегата. В конструкции предусмотрены ножки для надежной установки, ручка для удобства переноски.
Преимущества
- Подъем воды на высоту до 50 метров
- Мощный двигатель защищен от перегрузок, что увеличивает продолжительность работы
- Высокая производительность - 3900 л/час
- Не требуется обслуживание
- Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины
- Предназначен для длительной работы