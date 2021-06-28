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Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Арт. X1691977
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002 оснащен двигателем мощностью 620 Вт с защитой от перегрузки и способен перекачивать до 60 литров воды в минуту. Применяется для полива в саду или для организации домового водоснабжения. Корпус насоса из нержавеющей стали защищает внутренние элементы от механических повреждений и не подвержен коррозии, что гарантирует долгий срок службы агрегата. Встроенный эжектор способствует увеличению глубины всасывания.
Преимущества
- Высокая производительность - 3600 л/час
- Не требует особого обслуживания
- Самовсасывающий насос способен поднимать воду на 35 метров
- Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания
- Агрегат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Электродвигатель с защитой от перегрузки