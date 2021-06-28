Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002

Преимущества

Высокая производительность - 3600 л/час

Не требует особого обслуживания

Самовсасывающий насос способен поднимать воду на 35 метров

Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания

Агрегат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Электродвигатель с защитой от перегрузки

Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002 оснащен двигателем мощностью 620 Вт с защитой от перегрузки и способен перекачивать до 60 литров воды в минуту. Применяется для полива в саду или для организации домового водоснабжения. Корпус насоса из нержавеющей стали защищает внутренние элементы от механических повреждений и не подвержен коррозии, что гарантирует долгий срок службы агрегата. Встроенный эжектор способствует увеличению глубины всасывания.