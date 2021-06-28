Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
3.6
8
10 090 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Арт. X1691977
3.6
8
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
  • Персональная скидка
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002

Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691977
3.6
8

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Муфта Altstream переходная 1.1/2*1.1/4 003020208
420 ₽
5.0
Муфта Altstream переходная 1.1/2*1.1/4 003020208
Шланг 7 м. с обратным клапаном 1" Aquario 6387
2 050 ₽
Шланг 7 м. с обратным клапаном 1" Aquario 6387
Шланг Джилекс "УЖ" 9810, 25-15
2 320 ₽
4.0
Шланг Джилекс "УЖ" 9810, 25-15
Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906
270 ₽
5.0
Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906
Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм
220 ₽
5.0
Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
160 ₽
5.0
Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
Ниппель Altstream 3/4"*1" (уп.40 шт) 003060205
170 ₽
5.0
Ниппель Altstream 3/4"*1" (уп.40 шт) 003060205
Штуцер 1"нар.-25 латунь
300 ₽
4.5
Штуцер 1"нар.-25 латунь
Муфта Fusitek раз. НР 32Х1 (FT05703)
494 ₽
4.5
Муфта Fusitek раз. НР 32Х1 (FT05703)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002 оснащен двигателем мощностью 620 Вт с защитой от перегрузки и способен перекачивать до 60 литров воды в минуту. Применяется для полива в саду или для организации домового водоснабжения. Корпус насоса из нержавеющей стали защищает внутренние элементы от механических повреждений и не подвержен коррозии, что гарантирует долгий срок службы агрегата. Встроенный эжектор способствует увеличению глубины всасывания.

    Преимущества

    • Высокая производительность - 3600 л/час
    • Не требует особого обслуживания
    • Самовсасывающий насос способен поднимать воду на 35 метров
    • Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания
    • Агрегат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Электродвигатель с защитой от перегрузки