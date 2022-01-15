Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)

Преимущества

Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки

Прочный чугунный корпус

Предназначен для длительной работы

Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины

Максимальная производительность - 3200 л/ч

Подъем воды на высоту до 45 метров

Не требуется обслуживание

Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 09 - самовсасывающий агрегат, используемый для подачи чистой воды в загородные дома, для организации орошения в саду. Забор воды возможен с глубины 8 метров. Насос автоматически отключается при перегреве. Чугунный корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Производительность агрегата составляет 3200 л/ч.