Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
Арт. X1691934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 09 - самовсасывающий агрегат, используемый для подачи чистой воды в загородные дома, для организации орошения в саду. Забор воды возможен с глубины 8 метров. Насос автоматически отключается при перегреве. Чугунный корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Производительность агрегата составляет 3200 л/ч.
Преимущества
- Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки
- Прочный чугунный корпус
- Предназначен для длительной работы
- Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины
- Максимальная производительность - 3200 л/ч
- Подъем воды на высоту до 45 метров
- Не требуется обслуживание