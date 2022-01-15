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Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
5.0
1
7 069 ₽
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
    Арт. X1691934
    5.0
    1
    Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
    Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
    Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
      Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)

      Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)

      7 069 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691934
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      7 069 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XA 09 - самовсасывающий агрегат, используемый для подачи чистой воды в загородные дома, для организации орошения в саду. Забор воды возможен с глубины 8 метров. Насос автоматически отключается при перегреве. Чугунный корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Производительность агрегата составляет 3200 л/ч.

        Преимущества

        • Двигатель насоса имеет защиту от перегрузки
        • Прочный чугунный корпус
        • Предназначен для длительной работы
        • Насос способен поднимать воду с восьмиметровой глубины
        • Максимальная производительность - 3200 л/ч
        • Подъем воды на высоту до 45 метров
        • Не требуется обслуживание