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Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Арт. О00000033035
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П

      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033035

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН650-П 97244 используется для орошения дачных участков. Забор воды возможен из колодцев, водоемов и резервуаров. Корпус из пластика. Малый вес конструкции - повышенная мобильность. Двигатель мощностью 650 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с ярко выраженными ребрами охлаждения, что повышает ресурс насоса
        • Металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость насоса и снижают уровень вибраций
        • Насос прост в использовании - управление осуществляется с помощью тумблера
        • Кнопка включения находится под крышкой, что позволяет избежать случайного запуска
        • Ручка и небольшой вес 6 кг упрощают транспортировку
        • Легко сливать воду - горловина закрыта пробкой, которая откручивается без специального инструмента