Преимущества

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с ярко выраженными ребрами охлаждения, что повышает ресурс насоса

Металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость насоса и снижают уровень вибраций

Насос прост в использовании - управление осуществляется с помощью тумблера

Кнопка включения находится под крышкой, что позволяет избежать случайного запуска

Ручка и небольшой вес 6 кг упрощают транспортировку

Легко сливать воду - горловина закрыта пробкой, которая откручивается без специального инструмента

Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН650-П 97244 используется для орошения дачных участков. Забор воды возможен из колодцев, водоемов и резервуаров. Корпус из пластика. Малый вес конструкции - повышенная мобильность. Двигатель мощностью 650 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров.