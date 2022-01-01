Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П
Арт. О00000033035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН650-П 97244 используется для орошения дачных участков. Забор воды возможен из колодцев, водоемов и резервуаров. Корпус из пластика. Малый вес конструкции - повышенная мобильность. Двигатель мощностью 650 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров.
Преимущества
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с ярко выраженными ребрами охлаждения, что повышает ресурс насоса
- Металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость насоса и снижают уровень вибраций
- Насос прост в использовании - управление осуществляется с помощью тумблера
- Кнопка включения находится под крышкой, что позволяет избежать случайного запуска
- Ручка и небольшой вес 6 кг упрощают транспортировку
- Легко сливать воду - горловина закрыта пробкой, которая откручивается без специального инструмента