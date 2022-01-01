Насос поверхностный Belamos XI 11 нерж.
Арт. X1691954
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
Подробное описание товара:Насос садовый Belamos (Беламос) XI 11 предназначен для полива садов и огородов, наполнения различных емкостей пресной водой, и т.п. Насосная часть имеет корпус из нержавеющей стали, который хорошо гасит шум и придает насосу эстетичный внешний вид. Для эффективной работы насоса и защиты от сухого хода рекомендуется использовать всасывающий шланг с обратным клапаном.
Особенности и Преимущества:
- Асинхронный двигатель и встроенная защита от перегрузок.
- Рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил).
- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали.
- Поставляется в комплекте с проводом и выключателем.
- Отличается долговечностью.
Комплектация:
- Насос.
- Руководство по эксплуатации.
- Тара упаковочная.