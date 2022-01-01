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Насос поверхностный Belamos XI 11 нерж.
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Поверхностные насосы
    Насос поверхностный Belamos XI 11 нерж.
    Арт. X1691954
    Насос поверхностный Belamos XI 11 нерж.

      Насос поверхностный Belamos XI 11 нерж.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691954

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Насос садовый Belamos (Беламос) XI 11 предназначен для полива садов и огородов, наполнения различных емкостей пресной водой, и т.п. Насосная часть имеет корпус из нержавеющей стали, который хорошо гасит шум и придает насосу эстетичный внешний вид. Для эффективной работы насоса и защиты от сухого хода рекомендуется использовать всасывающий шланг с обратным клапаном.

        Особенности и Преимущества:

        • Асинхронный двигатель и встроенная защита от перегрузок.
        • Рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил).
        • Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали.
        • Поставляется в комплекте с проводом и выключателем.
        • Отличается долговечностью.

        Комплектация:

        1. Насос.
        2. Руководство по эксплуатации.
        3. Тара упаковочная.