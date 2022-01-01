Насос поверхностный Belamos XI 11 нерж.

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Асинхронный двигатель и встроенная защита от перегрузок.

Рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил).

Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали.

Поставляется в комплекте с проводом и выключателем.

Отличается долговечностью.

Комплектация:

Насос. Руководство по эксплуатации. Тара упаковочная.

Насос садовый Belamos (Беламос) XI 11 предназначен для полива садов и огородов, наполнения различных емкостей пресной водой, и т.п. Насосная часть имеет корпус из нержавеющей стали, который хорошо гасит шум и придает насосу эстетичный внешний вид. Для эффективной работы насоса и защиты от сухого хода рекомендуется использовать всасывающий шланг с обратным клапаном.