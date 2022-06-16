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Отвертка-индикатор ТЕК 6875-17150 (70 мм, с прищепкой)
4.5
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка-индикатор ТЕК 6875-17150 (70 мм, с прищепкой)
    Арт. О00000013406
    4.5
    2
    Отвертка-индикатор ТЕК 6875-17150 (70 мм, с прищепкой)

      Отвертка-индикатор ТЕК 6875-17150 (70 мм, с прищепкой)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013406
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТЕК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		0.02
      Габариты, мм
      		185x40x20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвертка индикатор с прищепкой 75 мм ТЕК 6875 17150 является прекрасным инструментом для индикации напряжения переменного тока при выполнении электромонтажных работ. 

        Преимущества

        • Изделие имеет удобную форму, хорошо лежит в руке в процессе выполнения работ
        • Также инструмент оснащен прищепкой для возможности закрепления отвертки на чем-либо для безопасной переноски без утери
        • Диэлектрическое покрытие
        • Удобная ручка из пластика