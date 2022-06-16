Отвертка-индикатор ТЕК 6875-17150 (70 мм, с прищепкой)
Арт. О00000013406
Характеристики
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Производитель
|ТЕК
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|0.02
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Габариты, мм
|185x40x20
- Отвертка индикатор с прищепкой 75 мм ТЕК 6875 17150 является прекрасным инструментом для индикации напряжения переменного тока при выполнении электромонтажных работ.
Преимущества
- Изделие имеет удобную форму, хорошо лежит в руке в процессе выполнения работ
- Также инструмент оснащен прищепкой для возможности закрепления отвертки на чем-либо для безопасной переноски без утери
- Диэлектрическое покрытие
- Удобная ручка из пластика