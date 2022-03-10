Преимущества

Усиленное гнездо битодержателя

Трехкомпонентная эргономичная рукоятка

Намагниченные биты

Твердость 54-56 HRC

Хромоникелевое покрытие бит

Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2 - предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа SL и PH. Универсальная компактная конструкция полноценно заменяющая четыре разные отвертки. Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке. Двухсторонний стержень для установки бит имеет хромовое антикоррозионное покрытие. Качественные двухсторонние биты из высоколегированной хром-ванадиевой инструментальной стали имеют высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента.