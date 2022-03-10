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Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2
    Арт. Х1306400
    5.0
    2
    Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2
    Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2
    Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2
      Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2
      Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2
      Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2

      Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1306400
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.208
      Габариты, мм
      		235х110х35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2 - предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа SL и PH. Универсальная компактная конструкция полноценно заменяющая четыре разные отвертки. Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке. Двухсторонний стержень для установки бит имеет хромовое антикоррозионное покрытие. Качественные двухсторонние биты из высоколегированной хром-ванадиевой инструментальной стали имеют высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Усиленное гнездо битодержателя
        • Трехкомпонентная эргономичная рукоятка
        • Намагниченные биты
        • Твердость 54-56 HRC
        • Хромоникелевое покрытие бит