Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2
Арт. Х1306400
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|0.208
|
Габариты, мм
|235х110х35
- Отвертка-перевертыш 4 в 1 Sturm 1040-09-S2 - предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа SL и PH. Универсальная компактная конструкция полноценно заменяющая четыре разные отвертки. Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке. Двухсторонний стержень для установки бит имеет хромовое антикоррозионное покрытие. Качественные двухсторонние биты из высоколегированной хром-ванадиевой инструментальной стали имеют высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента.
Преимущества
- Усиленное гнездо битодержателя
- Трехкомпонентная эргономичная рукоятка
- Намагниченные биты
- Твердость 54-56 HRC
- Хромоникелевое покрытие бит