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Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S
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Отвертки
    Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S
    Арт. jonnesway_4832
    Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S
    Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S
    Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S
      Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S
      Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S
      Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S

      Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4832

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.28
      Габариты, мм
      		260x110x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещоточная отверточная рукоятка с набором бит Jonnesway DR0119S используется для слесарно-ремонтных работ различного типа. Благодаря трещотке инструмент может использоваться с максимальной эффективностью и минимальными затратами труда.

        Особенности и преимущества:

        • Набор предназначен для работы с резьбовыми соединениями и состоит из отверточной рукоятки с храповым механизмом и наборами бит и торцевых головок.
        • Прочность материала трещоточной отверточной рукоятки с набором бит Jonnesway DR0119S.
        • Оригинальное зеленое оформление.
        • Сравнительно небольшой вес инструмента.
        • Отвертка имеет в наборе 19 различных бит, благодаря чему может использоваться с крепежами различного вида.
        • Отвертка оснащена эргономичной пластиковой нескользящей рукояткой особой формы, что делает работу более комфортной.
        • Инструмент изготовлен из износостойкого материала, что гарантирует его исправную работу и долгий срок службы.

        Комплектация:

        1. Отверточная рукоятка с храповым механизмом и реверсом.
        2. Двусторонние биты 25 мм. - PZ: #1, #2; PH: #1,#2; SL: 4.5, 7 мм.; TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40; HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм.