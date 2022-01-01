Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Набор предназначен для работы с резьбовыми соединениями и состоит из отверточной рукоятки с храповым механизмом и наборами бит и торцевых головок.

Прочность материала трещоточной отверточной рукоятки с набором бит Jonnesway DR0119S.

Оригинальное зеленое оформление.

Сравнительно небольшой вес инструмента.

Отвертка имеет в наборе 19 различных бит, благодаря чему может использоваться с крепежами различного вида.

Отвертка оснащена эргономичной пластиковой нескользящей рукояткой особой формы, что делает работу более комфортной.

Инструмент изготовлен из износостойкого материала, что гарантирует его исправную работу и долгий срок службы.

Комплектация:

Отверточная рукоятка с храповым механизмом и реверсом. Двусторонние биты 25 мм. - PZ: #1, #2; PH: #1,#2; SL: 4.5, 7 мм.; TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40; HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм.

Трещоточная отверточная рукоятка с набором бит Jonnesway DR0119S используется для слесарно-ремонтных работ различного типа. Благодаря трещотке инструмент может использоваться с максимальной эффективностью и минимальными затратами труда.