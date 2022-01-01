Отверточная рукоятка трещоточная с набором бит Jonnesway, 19 предметов, DR0119S
Арт. jonnesway_4832
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.28
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Габариты, мм
|260x110x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание товара:Трещоточная отверточная рукоятка с набором бит Jonnesway DR0119S используется для слесарно-ремонтных работ различного типа. Благодаря трещотке инструмент может использоваться с максимальной эффективностью и минимальными затратами труда.
Особенности и преимущества:
- Набор предназначен для работы с резьбовыми соединениями и состоит из отверточной рукоятки с храповым механизмом и наборами бит и торцевых головок.
- Прочность материала трещоточной отверточной рукоятки с набором бит Jonnesway DR0119S.
- Оригинальное зеленое оформление.
- Сравнительно небольшой вес инструмента.
- Отвертка имеет в наборе 19 различных бит, благодаря чему может использоваться с крепежами различного вида.
- Отвертка оснащена эргономичной пластиковой нескользящей рукояткой особой формы, что делает работу более комфортной.
- Инструмент изготовлен из износостойкого материала, что гарантирует его исправную работу и долгий срок службы.
Комплектация:
- Отверточная рукоятка с храповым механизмом и реверсом.
- Двусторонние биты 25 мм. - PZ: #1, #2; PH: #1,#2; SL: 4.5, 7 мм.; TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40; HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм.