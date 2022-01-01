Насосная станция P.I.T. PAP015020-750/38, 750 Вт
Арт. О00000026698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция P.I.T. PAP015020-750/38 применяется для водоснабжения дачного дома, хозяйственных построек и полива огорода.
Преимущества
- Автоматическая работа
- Несложный монтаж P.I.T. PAP015020-750/38
- Не требует обслуживания
- Простота в использовании
- Защита от перегрева