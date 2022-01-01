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Насосная станция P.I.T. PAP015020-750/38, 750 Вт
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Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция P.I.T. PAP015020-750/38, 750 Вт
    Арт. О00000026698
    Насосная станция P.I.T. PAP015020-750/38, 750 Вт

      Насосная станция P.I.T. PAP015020-750/38, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026698

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
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