Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л
    Арт. О00000035627
    Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л
    Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л
      Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л
      Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л

      Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035627

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40 - экономичный вариант для дачного участка. Для контроля рабочего давления в прибор встроен манометр. Двигатель защищен от перегрева для долгой работы агрегата. Ножки с отверстиями позволяют вмонтировать станцию в твердую ровную поверхность для большей устойчивости.

        Преимущества

        • Автоматическая работа
        • Несложный монтаж
        • Не требует обслуживания
        • Простота в использовании
        • Защита от перегрева