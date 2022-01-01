Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л
Арт. О00000035627
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40 - экономичный вариант для дачного участка. Для контроля рабочего давления в прибор встроен манометр. Двигатель защищен от перегрева для долгой работы агрегата. Ножки с отверстиями позволяют вмонтировать станцию в твердую ровную поверхность для большей устойчивости.
Преимущества
- Автоматическая работа
- Несложный монтаж
- Не требует обслуживания
- Простота в использовании
- Защита от перегрева