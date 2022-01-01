Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40, 850 Вт, напор 40 м, бак 24 л

Преимущества

Автоматическая работа

Несложный монтаж

Не требует обслуживания

Простота в использовании

Защита от перегрева

Насосная станция P.I.T. PAP015021-850/40 - экономичный вариант для дачного участка. Для контроля рабочего давления в прибор встроен манометр. Двигатель защищен от перегрева для долгой работы агрегата. Ножки с отверстиями позволяют вмонтировать станцию в твердую ровную поверхность для большей устойчивости.