Переход оцинкованный вентиляционный Лиссант 1083001920, 300х300/250 мм
Арт. X699145304281278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр входящий, мм
|250
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Диаметр, мм
|250
- Переходы применяются для соединения воздуховодов разных размеров или диаметров, для уменьшения или увеличения рабочего потока воздуха. Переходы с прямоугольного сечения на круглое позволяют компоновать в одной вентиляционной системе разные диаметры и размеры.
Преимущества
- Жесткость и надежность конструкции