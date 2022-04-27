Переход оцинкованный вентиляционный Лиссант 1083001920, 300х300/250 мм

Преимущества

Жесткость и надежность конструкции

Переходы применяются для соединения воздуховодов разных размеров или диаметров, для уменьшения или увеличения рабочего потока воздуха. Переходы с прямоугольного сечения на круглое позволяют компоновать в одной вентиляционной системе разные диаметры и размеры.