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Переход оцинкованный вентиляционный Лиссант 1083001920, 300х300/250 мм
5.0
2
1 123 ₽
Переходы оцинкованные вентиляционные
    Переход оцинкованный вентиляционный Лиссант 1083001920, 300х300/250 мм
    Арт. X699145304281278
    5.0
    2
    Переход оцинкованный вентиляционный Лиссант 1083001920, 300х300/250 мм

      Переход оцинкованный вентиляционный Лиссант 1083001920, 300х300/250 мм

      1 123 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X699145304281278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр входящий, мм
      		250
      Диаметр, мм
      		250
      Все характеристики
      1 123 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходы применяются для соединения воздуховодов разных размеров или диаметров, для уменьшения или увеличения рабочего потока воздуха. Переходы с прямоугольного сечения на круглое  позволяют компоновать в одной вентиляционной системе разные диаметры и размеры.

        Преимущества

        • Жесткость и надежность конструкции