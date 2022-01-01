Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пила электрическая Master-Yard 2200-18"
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Master-Yard 2200-18"
    Арт. Х145340
    Пила электрическая Master-Yard 2200-18"

      Пила электрическая Master-Yard 2200-18"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145340

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		18
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила электрическая цепная Master-Yard (Мастер-Ярд) 2200-18" - идеальный инструмент, позволяющий максимально быстро и аккуратно выполнить работы в саду, на участке, в домашней мастерской. Инструмент прост в эксплуатации и техобслуживании, обеспечивает максимальную безопасность оператора.

        Преимущества

        • Высокая мощность двигателя - 2,2 кВт. Обеспечивает высокую скорость работы, позволяет справляться с твердой древесиной и ветками среднего размера
        • Продольное расположение двигателя
        • Позволяет значительно уменьшить размер пилы, что дает возможность производить пиление в узких и неудобных местах
        • Электродинамический тормоз. Одно из существенных отличий этих пил - двигатель с электродинамическим тормозом (дополнительные тормозные катушки)
        • Тормоз практически мгновенно останавливает движение цепи, как только кнопка пуска была отпущена
        • Инерционный тормоз цепи. Останавливает цепь за доли секунды в случае срабатывания рычага тормоза
        • Обеспечивает максимальную безопасность оператора
        • Упор
        • Выполнен из металла Ведущая звезда и муфта из металла
        • Увеличивают срок службы и износостойкость пилы
        • Автоматический масляный насос
        • Обеспечивает оптимальную подачу масла на цепь
        • Малый вес
        • Позволяет использовать пилу людям разного возраста (от 18 лет) и пола
        • Тепловое реле
        • Обеспечивает защиту двигателя от перегрева
        • Фиксатор удлинителя в задней части рукоятки
        • Исключает отсоединение розетки удлинителя от вилки электропилы во время работы
        • Низкий уровень шума
        • Доставит минимум неудобств Вашим соседям