Пила электрическая Master-Yard 2200-18"

Преимущества

Высокая мощность двигателя - 2,2 кВт. Обеспечивает высокую скорость работы, позволяет справляться с твердой древесиной и ветками среднего размера

Продольное расположение двигателя

Позволяет значительно уменьшить размер пилы, что дает возможность производить пиление в узких и неудобных местах

Электродинамический тормоз. Одно из существенных отличий этих пил - двигатель с электродинамическим тормозом (дополнительные тормозные катушки)

Тормоз практически мгновенно останавливает движение цепи, как только кнопка пуска была отпущена

Инерционный тормоз цепи. Останавливает цепь за доли секунды в случае срабатывания рычага тормоза

Обеспечивает максимальную безопасность оператора

Упор

Выполнен из металла Ведущая звезда и муфта из металла

Увеличивают срок службы и износостойкость пилы

Автоматический масляный насос

Обеспечивает оптимальную подачу масла на цепь

Малый вес

Позволяет использовать пилу людям разного возраста (от 18 лет) и пола

Тепловое реле

Обеспечивает защиту двигателя от перегрева

Фиксатор удлинителя в задней части рукоятки

Исключает отсоединение розетки удлинителя от вилки электропилы во время работы

Низкий уровень шума

Доставит минимум неудобств Вашим соседям

Пила электрическая цепная Master-Yard (Мастер-Ярд) 2200-18" - идеальный инструмент, позволяющий максимально быстро и аккуратно выполнить работы в саду, на участке, в домашней мастерской. Инструмент прост в эксплуатации и техобслуживании, обеспечивает максимальную безопасность оператора.