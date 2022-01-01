Пила электрическая Master-Yard 2200-18"
Арт. Х145340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|18
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Класс товара
|бытовой
- Пила электрическая цепная Master-Yard (Мастер-Ярд) 2200-18" - идеальный инструмент, позволяющий максимально быстро и аккуратно выполнить работы в саду, на участке, в домашней мастерской. Инструмент прост в эксплуатации и техобслуживании, обеспечивает максимальную безопасность оператора.
Преимущества
- Высокая мощность двигателя - 2,2 кВт. Обеспечивает высокую скорость работы, позволяет справляться с твердой древесиной и ветками среднего размера
- Продольное расположение двигателя
- Позволяет значительно уменьшить размер пилы, что дает возможность производить пиление в узких и неудобных местах
- Электродинамический тормоз. Одно из существенных отличий этих пил - двигатель с электродинамическим тормозом (дополнительные тормозные катушки)
- Тормоз практически мгновенно останавливает движение цепи, как только кнопка пуска была отпущена
- Инерционный тормоз цепи. Останавливает цепь за доли секунды в случае срабатывания рычага тормоза
- Обеспечивает максимальную безопасность оператора
- Упор
- Выполнен из металла Ведущая звезда и муфта из металла
- Увеличивают срок службы и износостойкость пилы
- Автоматический масляный насос
- Обеспечивает оптимальную подачу масла на цепь
- Малый вес
- Позволяет использовать пилу людям разного возраста (от 18 лет) и пола
- Тепловое реле
- Обеспечивает защиту двигателя от перегрева
- Фиксатор удлинителя в задней части рукоятки
- Исключает отсоединение розетки удлинителя от вилки электропилы во время работы
- Низкий уровень шума
- Доставит минимум неудобств Вашим соседям