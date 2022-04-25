Пистолет 164 А антикор.

Антикоррозийный пистолет GAV 164 А нижнее расположение бачка, быстросъемное соединение, 1 л 30048 подходит для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов. Пригодится на производстве, в автомастерской или в быту. Модель имеет нижнее расположение бачка, что обеспечивает более удобный обзор рабочей поверхности. Конструкция из алюминиевого сплава обладает высокой прочностью и долгим сроком службы.



Преимущества