Пистолет 164 А антикор.
Арт. 80161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|профессиональный
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Расход воздуха, л/мин
|300
- Антикоррозийный пистолет GAV 164 А нижнее расположение бачка, быстросъемное соединение, 1 л 30048 подходит для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов. Пригодится на производстве, в автомастерской или в быту. Модель имеет нижнее расположение бачка, что обеспечивает более удобный обзор рабочей поверхности. Конструкция из алюминиевого сплава обладает высокой прочностью и долгим сроком службы.
Преимущества
- Вместительный бачок - 1 литр
- Металлическая конструкция GAV 164 А 30048 прослужит долгие годы
- Петля на корпусе для хранения в подвешенном состоянии
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Производительность компрессора - 400 л/мин