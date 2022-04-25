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Пистолет 164 А антикор.
5.0
2
Найти аналог
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пистолет 164 А антикор.
    Арт. 80161
    5.0
    2
    Пистолет 164 А антикор.
    Пистолет 164 А антикор.
      Пистолет 164 А антикор.
      Пистолет 164 А антикор.

      Пистолет 164 А антикор.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		профессиональный
      Расход воздуха, л/мин
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Антикоррозийный пистолет GAV 164 А нижнее расположение бачка, быстросъемное соединение, 1 л 30048 подходит для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов. Пригодится на производстве, в автомастерской или в быту. Модель имеет нижнее расположение бачка, что обеспечивает более удобный обзор рабочей поверхности. Конструкция из алюминиевого сплава обладает высокой прочностью и долгим сроком службы.

        Преимущества

        • Вместительный бачок - 1 литр
        • Металлическая конструкция GAV 164 А 30048 прослужит долгие годы
        • Петля на корпусе для хранения в подвешенном состоянии
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Производительность компрессора - 400 л/мин