Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Надежный металлический корпус

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Малый вес для неутомительной работы

Пневмопистолет для герметика Fubag 110118 - применяется для склеивания деталей, герметизации швов, нанесения звукоизолирующих или антикоррозийных составов. Модель отличается малым весом, благодаря чему позволяет комфортно работать длительное время.