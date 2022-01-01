Пневмопистолет для герметика Fubag 110118
Арт. 820446
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|400х70х180
|
Класс
|профессиональный
- Пневмопистолет для герметика Fubag 110118 - применяется для склеивания деталей, герметизации швов, нанесения звукоизолирующих или антикоррозийных составов. Модель отличается малым весом, благодаря чему позволяет комфортно работать длительное время.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Надежный металлический корпус
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
- Малый вес для неутомительной работы