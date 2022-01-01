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Пневмопистолет для герметика Fubag 110118
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Монтажные пневмопистолеты
    Пневмопистолет для герметика Fubag 110118
    Арт. 820446
    Пневмопистолет для герметика Fubag 110118
    Пневмопистолет для герметика Fubag 110118
      Пневмопистолет для герметика Fubag 110118
      Пневмопистолет для герметика Fubag 110118

      Пневмопистолет для герметика Fubag 110118

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 820446

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		400х70х180
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмопистолет для герметика Fubag 110118 - применяется для склеивания деталей, герметизации швов, нанесения звукоизолирующих или антикоррозийных составов. Модель отличается малым весом, благодаря чему позволяет комфортно работать длительное время.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Надежный металлический корпус
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
        • Малый вес для неутомительной работы