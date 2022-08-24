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Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м
5.0
1
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м
    Арт. fubag_812
    5.0
    1
    Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м
    Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м
      Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м
      Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м

      Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_812
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		бытовой
      Длина носика, мм
      		95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продувочный пневмопистолет FUBAG DGL170/4 110122 предназначен для очистки различных поверхностей. Надежный металлический корпус обеспечивает отличную защиту от механических повреждений при случайных падениях инструмента. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной работы без перерывов, а также малый вес.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Малый вес за счет отсутствия двигателя
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса