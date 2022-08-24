Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м
Арт. fubag_812
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|бытовой
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Длина носика, мм
|95
- Продувочный пневмопистолет FUBAG DGL170/4 110122 предназначен для очистки различных поверхностей. Надежный металлический корпус обеспечивает отличную защиту от механических повреждений при случайных падениях инструмента. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной работы без перерывов, а также малый вес.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Малый вес за счет отсутствия двигателя
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса