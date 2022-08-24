Пневмопистолет продувочный удлиненный 170л/м

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Малый вес за счет отсутствия двигателя

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Продувочный пневмопистолет FUBAG DGL170/4 110122 предназначен для очистки различных поверхностей. Надежный металлический корпус обеспечивает отличную защиту от механических повреждений при случайных падениях инструмента. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает возможность длительной работы без перерывов, а также малый вес.