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Полка для инструмента Blocker ПЦ 3670 Tool Bar, 62,5см
5.0
2
440 ₽
Полки для инструмента
    Полка для инструмента Blocker ПЦ 3670 Tool Bar, 62,5см
    Арт. X280603
    5.0
    2
    Полка для инструмента Blocker ПЦ 3670 Tool Bar, 62,5см

      Полка для инструмента Blocker ПЦ 3670 Tool Bar, 62,5см

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X280603
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blocker
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		625
      Ширина, мм
      		170
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полка для инструмента ПЦ 3670 Tool Bar это простая, износостойкая конструкция, которая крепится на обычные шурупы к стене и используется в качестве подвесного устройства для удержания и хранения инструментов. Полка для инструмента ПЦ 3670 удобна не только своей упрощенной структурой, позволяющей установить ее в любом материале, но и ячеистым устройством, которое дает возможность организовать все необходимые приборы в одном месте. Размер используемой площади легко изменяется посредством повторного монтажа крепежными изделиями в другие отверстия на корпусе полки.

        Преимущества

        • Компактная
        • Легкая
        • Надежная
        • Вместительная

        Комплектация

        • Полка
        • Упаковка