Полка для инструмента Blocker ПЦ 3670 Tool Bar, 62,5см
Арт. X280603
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|625
|
Ширина, мм
|170
- Полка для инструмента ПЦ 3670 Tool Bar это простая, износостойкая конструкция, которая крепится на обычные шурупы к стене и используется в качестве подвесного устройства для удержания и хранения инструментов. Полка для инструмента ПЦ 3670 удобна не только своей упрощенной структурой, позволяющей установить ее в любом материале, но и ячеистым устройством, которое дает возможность организовать все необходимые приборы в одном месте. Размер используемой площади легко изменяется посредством повторного монтажа крепежными изделиями в другие отверстия на корпусе полки.
Преимущества
- Компактная
- Легкая
- Надежная
- Вместительная
Комплектация
- Полка
- Упаковка