Полка для инструмента Blocker ПЦ 3670 Tool Bar, 62,5см

Полка для инструмента ПЦ 3670 Tool Bar это простая, износостойкая конструкция, которая крепится на обычные шурупы к стене и используется в качестве подвесного устройства для удержания и хранения инструментов. Полка для инструмента ПЦ 3670 удобна не только своей упрощенной структурой, позволяющей установить ее в любом материале, но и ячеистым устройством, которое дает возможность организовать все необходимые приборы в одном месте. Размер используемой площади легко изменяется посредством повторного монтажа крепежными изделиями в другие отверстия на корпусе полки.

Преимущества

Компактная

Легкая

Надежная

Вместительная

Комплектация