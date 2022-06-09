Универсальное полотно по металлу Зубр Мастер 15853-24-10 (24 TPI, шаг 1 мм)
Арт. Ю00000002824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение по материалу
|металл
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Количество в наборе, шт
|1
- Надежный и качественный инструмент для пиления металлических деталей и заготовок. Применяется для пиления металлических заготовок любых размеров, в том числе из цветных металлов (алюминий, медь, латунь и т. д.) и пластмассы.
Преимущества
- Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна
- Полотна изготовлены из инструментальной стали У10, обладающей высокой гибкостью и твердостью, что увеличивает срок службы