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Универсальное полотно по металлу Зубр Мастер 15853-24-10 (24 TPI, шаг 1 мм)
5.0
2
Найти аналог
Полотна для ручных ножовок
    Универсальное полотно по металлу Зубр Мастер 15853-24-10 (24 TPI, шаг 1 мм)
    Арт. Ю00000002824
    5.0
    2
    Универсальное полотно по металлу Зубр Мастер 15853-24-10 (24 TPI, шаг 1 мм)
    Универсальное полотно по металлу Зубр Мастер 15853-24-10 (24 TPI, шаг 1 мм)
      Универсальное полотно по металлу Зубр Мастер 15853-24-10 (24 TPI, шаг 1 мм)
      Универсальное полотно по металлу Зубр Мастер 15853-24-10 (24 TPI, шаг 1 мм)

      Универсальное полотно по металлу Зубр Мастер 15853-24-10 (24 TPI, шаг 1 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000002824
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение по материалу
      		металл
      Количество в наборе, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Надежный и качественный инструмент для пиления металлических деталей и заготовок. Применяется для пиления металлических заготовок любых размеров, в том числе из цветных металлов (алюминий, медь, латунь и т. д.) и пластмассы.

        Преимущества

        • Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна
        • Полотна изготовлены из инструментальной стали У10, обладающей высокой гибкостью и твердостью, что увеличивает срок службы