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Полотна для лобзика Зубр Эксперт 1532-10 (10 шт.)
5.0
1
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Пилки для лобзиков
    Полотна для лобзика Зубр Эксперт 1532-10 (10 шт.)
    Арт. 77777X9009152
    5.0
    1
    Полотна для лобзика Зубр Эксперт 1532-10 (10 шт.)
    Полотна для лобзика Зубр Эксперт 1532-10 (10 шт.)
      Полотна для лобзика Зубр Эксперт 1532-10 (10 шт.)
      Полотна для лобзика Зубр Эксперт 1532-10 (10 шт.)

      Полотна для лобзика Зубр Эксперт 1532-10 (10 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009152
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Общая длина, мм
      		130
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотна для лобзика ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 1532-10 применяются в качестве сменного элемента в ручных лобзиках для распиловки тонколистных материалов: ДВП, фанеры, пластиковых панелей и пр. 

        Преимущества

        • Изготовлены из стали с высоким пределом прочности, что обеспечивает увеличенный срок службы
        • Прецизионная заточка зубьев обеспечивает точность и скорость пиления