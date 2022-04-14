Полотна для лобзика Зубр Эксперт 1532-10 (10 шт.)
Арт. 77777X9009152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Общая длина, мм
|130
- Полотна для лобзика ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 1532-10 применяются в качестве сменного элемента в ручных лобзиках для распиловки тонколистных материалов: ДВП, фанеры, пластиковых панелей и пр.
Преимущества
- Изготовлены из стали с высоким пределом прочности, что обеспечивает увеличенный срок службы
- Прецизионная заточка зубьев обеспечивает точность и скорость пиления