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Полотно для ножовки по металлу Зубр "Мастер" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм
50 ₽
Полотна для ручных ножовок
    Полотно для ножовки по металлу Зубр "Мастер" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм
    Арт. О00000025639
    Полотно для ножовки по металлу Зубр "Мастер" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм

      Полотно для ножовки по металлу Зубр "Мастер" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025639

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно ЗУБР 15853-24-1 предназначено для ножовок по металлу. Применяется для пиления металлических деталей, изделий из пластмассы, а также цветных металлов (латунь, алюминий, медь). Полотно обладает высокой твердостью и гибкостью, что дает увеличенный срок службы.

        Преимущества

        • Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна
        • Инструментальная сталь У10 - высокая гибкость и твёрдость, повышенный срок службы