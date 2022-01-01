Полотно для ножовки по металлу Зубр "Мастер" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм

Преимущества

Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна

Инструментальная сталь У10 - высокая гибкость и твёрдость, повышенный срок службы

Полотно ЗУБР 15853-24-1 предназначено для ножовок по металлу. Применяется для пиления металлических деталей, изделий из пластмассы, а также цветных металлов (латунь, алюминий, медь). Полотно обладает высокой твердостью и гибкостью, что дает увеличенный срок службы.