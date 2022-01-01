Полотно для ножовки по металлу Зубр "Мастер" 15853-24-1, 24 TPI, 300 мм
Арт. О00000025639
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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- Полотно ЗУБР 15853-24-1 предназначено для ножовок по металлу. Применяется для пиления металлических деталей, изделий из пластмассы, а также цветных металлов (латунь, алюминий, медь). Полотно обладает высокой твердостью и гибкостью, что дает увеличенный срок службы.
Преимущества
- Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна
- Инструментальная сталь У10 - высокая гибкость и твёрдость, повышенный срок службы