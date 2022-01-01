Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В

Преимущества

Корпус шлифовальной части из чугунного литья

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Напольное исполнение

Тарельчато-шлифовальный узел

Крепление абразивных кругов на «липучке» (опция)

Рабочий стол из чугунного литья

Регулировка угла наклона рабочего стола

Т-образный паз для установки упора

Ленточно-шлифовальный узел

Рабочий стол из чугунного литья

Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла

Регулировка угла наклона рабочего стола

Т-образный паз для установки упора

Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты

Графитовая подложка шлифовальной ленты

Модель 31А - это мощный станок, сделанный прочно и основательно. Компоновка – напольная, в тумбе-подставке размещен мощный двигатель и 100-миллиметровый патрубок пылеотсоса. Верхняя часть корпуса станка чугунная, из этого же материала сделаны и оба рабочих стола. Каждый из них регулируется по углу наклона, причем стол тарельчатого узла поворачивается не только на 45° вниз, но и на 15° вверх, а стол ленточного можно установить продольно. Для точных работ предназначен угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза, который предусмотрен у обоих столов. Ленточный узел можно установить вертикально, горизонтально или в любом промежуточном положении. Запас мощности и массивная конструкция с большой жёсткостью обеспечивают точность и отсутствие вибраций, даже при выполнении тяжёлых работ.