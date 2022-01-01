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Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
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Шлифовальные станки
    Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
    Арт. jet_418
    Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
    Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
    Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
    Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
      Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
      Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
      Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В
      Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В

      Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_418

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Модель 31А - это мощный станок, сделанный прочно и основательно. Компоновка – напольная, в тумбе-подставке размещен мощный двигатель и 100-миллиметровый патрубок пылеотсоса. Верхняя часть корпуса станка чугунная, из этого же материала сделаны и оба рабочих стола. Каждый из них регулируется по углу наклона, причем стол тарельчатого узла поворачивается не только на 45° вниз, но и на 15° вверх, а стол ленточного можно установить продольно. Для точных работ предназначен угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза, который предусмотрен у обоих столов. Ленточный узел можно установить вертикально, горизонтально или в любом промежуточном положении. Запас мощности и массивная конструкция с большой жёсткостью обеспечивают точность и отсутствие вибраций, даже при выполнении тяжёлых работ.

        Преимущества

        • Корпус шлифовальной части из чугунного литья
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
        • Напольное исполнение
        • Тарельчато-шлифовальный узел
        • Крепление абразивных кругов на «липучке» (опция)
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка угла наклона рабочего стола
        • Т-образный паз для установки упора
        • Ленточно-шлифовальный узел
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла
        • Регулировка угла наклона рабочего стола
        • Т-образный паз для установки упора
        • Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты
        • Графитовая подложка шлифовальной ленты