Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A 400 В
Арт. jet_419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|2000
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Напряжение сети, В
|220
- Модель 31А - это мощный станок, сделанный прочно и основательно. Компоновка – напольная, в тумбе-подставке размещен мощный двигатель и 100-миллиметровый патрубок пылеотсоса. Верхняя часть корпуса станка чугунная, из этого же материала сделаны и оба рабочих стола. Каждый из них регулируется по углу наклона, причем стол тарельчатого узла поворачивается не только на 45° вниз, но и на 15° вверх, а стол ленточного можно установить продольно. Для точных работ предназначен угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза, который предусмотрен у обоих столов. Ленточный узел можно установить вертикально, горизонтально или в любом промежуточном положении. Запас мощности и массивная конструкция с большой жёсткостью обеспечивают точность и отсутствие вибраций, даже при выполнении тяжёлых работ.
Преимущества
- Корпус шлифовальной части из чугунного литья
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Напольное исполнение
- Тарельчато-шлифовальный узел
- Крепление абразивных кругов на «липучке» (опция)
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Т-образный паз для установки упора
- Ленточно-шлифовальный узел
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Т-образный паз для установки упора
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты
- Графитовая подложка шлифовальной ленты