Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 220

Устройство пуско-зарядное BESTWELD Power 220 12/24В 20А 3 режима. Портативное (переносное) пуско-зарядное устройство для зарядки аккумуляторов и запуска легковых автомобилей. 2 режима обычной зарядки + режим ускоренной (boost). Защита от перегрузки и короткого замыкания