Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 220
Арт. X1307144
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Макс. ток заряда, А
|20
|
Для грузового автомобиля
|Нет
|
Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
- Устройство пуско-зарядное BESTWELD Power 220 12/24В 20А 3 режима. Портативное (переносное) пуско-зарядное устройство для зарядки аккумуляторов и запуска легковых автомобилей. 2 режима обычной зарядки + режим ускоренной (boost). Защита от перегрузки и короткого замыкания