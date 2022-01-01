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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 220
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 220
    Арт. X1307144
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 220

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BestWeld POWER 220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1307144

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Китай
      Макс. ток заряда, А
      		20
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Предпусковая (форсированная) зарядка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Устройство пуско-зарядное BESTWELD Power 220 12/24В 20А 3 режима. Портативное (переносное) пуско-зарядное устройство для зарядки аккумуляторов и запуска легковых автомобилей. 2 режима обычной зарядки + режим ускоренной (boost). Защита от перегрузки и короткого замыкания