Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
Арт. О00000005499
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2
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Вес, кг
|8
- Секционные радиаторы Rommer предназначены как для систем водяного отопления высокого давления, так и для частных зданий и строений с низким давлением. В качестве теплоносителя допустимо применение воды и незамерзающей жидкости с pH от 7 до 8,5 для алюминиевых радиаторов, от 6,5 до 9 для биметаллических радиаторов. Содержание кислорода — не более 20 мкг/л, взвешенных веществ — не более 5 мг/л, общей жесткостью не более 7 мг-экв/л и максимальной температурой 110°С в соответствии с требованиями, приведенными в правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ РД 34.20.501 (Минтопэнерго РФ М.1996).
Преимущества
- Profi - произведен для профессионалов
- Уникальный дизайн каждой секции
- Высокая надежность каждой секции
- Разработан ведущими инженерами РФ
- Двухэтапная покраска RAL 9016
- Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Гарантия 5 лет