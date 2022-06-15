Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)

Преимущества

Profi - произведен для профессионалов

Уникальный дизайн каждой секции

Высокая надежность каждой секции

Разработан ведущими инженерами РФ

Двухэтапная покраска RAL 9016

Соответствует европейскому стандарту ЕN 442

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Гарантия 5 лет

Секционные радиаторы Rommer предназначены как для систем водяного отопления высокого давления, так и для частных зданий и строений с низким давлением. В качестве теплоносителя допустимо применение воды и незамерзающей жидкости с pH от 7 до 8,5 для алюминиевых радиаторов, от 6,5 до 9 для биметаллических радиаторов. Содержание кислорода — не более 20 мкг/л, взвешенных веществ — не более 5 мг/л, общей жесткостью не более 7 мг-экв/л и максимальной температурой 110°С в соответствии с требованиями, приведенными в правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ РД 34.20.501 (Минтопэнерго РФ М.1996).