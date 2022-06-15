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Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
    Арт. О00000005499
    5.0
    2
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
    Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)
      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)

      Алюминиевый радиатор отопления Rommer Profi 500 (8 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005499
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2
      Вес, кг
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Секционные радиаторы Rommer предназначены как для систем водяного отопления высокого давления, так и для частных зданий и строений с низким давлением. В качестве теплоносителя допустимо применение воды и незамерзающей жидкости с pH от 7 до 8,5 для алюминиевых радиаторов, от 6,5 до 9 для биметаллических радиаторов. Содержание кислорода — не более 20 мкг/л, взвешенных веществ — не более 5 мг/л, общей жесткостью не более 7 мг-экв/л и максимальной температурой 110°С в соответствии с требованиями, приведенными в правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ РД 34.20.501 (Минтопэнерго РФ М.1996).

        Преимущества

        • Profi - произведен для профессионалов
        • Уникальный дизайн каждой секции
        • Высокая надежность каждой секции
        • Разработан ведущими инженерами РФ
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет