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Набор малярный РемоКолор 14-0-040, 2 предмета: шнур малярный 20 м, красящий порошок 115 г.
5.0
1
Найти аналог
Вспомогательный малярный инструмент
    Набор малярный РемоКолор 14-0-040, 2 предмета: шнур малярный 20 м, красящий порошок 115 г.
    Арт. О00000033454
    5.0
    1
    Набор малярный РемоКолор 14-0-040, 2 предмета: шнур малярный 20 м, красящий порошок 115 г.

      Набор малярный РемоКолор 14-0-040, 2 предмета: шнур малярный 20 м, красящий порошок 115 г.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033454
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		нить(шнур)/краска
      Длина, мм
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы