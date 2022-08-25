Набор малярный РемоКолор 14-0-040, 2 предмета: шнур малярный 20 м, красящий порошок 115 г.
Арт. О00000033454
Набор малярный РемоКолор 14-0-040, 2 предмета: шнур малярный 20 м, красящий порошок 115 г.
Арт. О00000033454
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|нить(шнур)/краска
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Длина, мм
|2000
- Набор малярный РемоКолор 14-0-040 предназначается для нанесения разметки при ремонтных и строительных работах. В комплект входит малярный шнур, размером 20 м, и красящий порошок 115 г.