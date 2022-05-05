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Решетка вентиляционная Shuft PG 125, 125 мм
5.0
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Shuft PG 125, 125 мм
    Арт. X6991454343002
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Shuft PG 125, 125 мм

      Решетка вентиляционная Shuft PG 125, 125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X6991454343002
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		125x125x20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитная вентиляционная решетка SHUFT серии PG применяется для защиты круглых канальных вентиляторов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов.

        Преимущества

        • Защита от внешних предметов
        • Легкая и прочная конструкция
        • Изготовлена из оцинкованной стали
        • Крепится при помощи саморезов
        • Посадочный размер вентиляционного канала - 125 мм