Решетка вентиляционная Shuft PG 125, 125 мм
Арт. X6991454343002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|125x125x20
- Защитная вентиляционная решетка SHUFT серии PG применяется для защиты круглых канальных вентиляторов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов.
Преимущества
- Защита от внешних предметов
- Легкая и прочная конструкция
- Изготовлена из оцинкованной стали
- Крепится при помощи саморезов
- Посадочный размер вентиляционного канала - 125 мм