Рукав газ-вода г/г 3 м

Преимущества

Высокая прочность

Безопасность

Резиновый шланг предназначен для подсоединения газового оборудования бытового назначения. С помощью соединительного шланга можно подключать газовые аппараты, давление которых не превышает отметки 6,3 МПа. Шланг оснащён специальными накидными гайками (резьба 1/2) или соединительными муфтами, благодаря которым осуществляется быстрое подсоединение оборудования к газопроводу. Гайки (муфты), изготовленные из стали, покрыты цинк-хромом и не поддаются коррозионному воздействию. Соединительный шланг не проводит электрический ток, поэтому может применяться в организации электрической развязки газопровода (в условиях соблюдения правил систем выравнивания потенциалов, ГОСТ Р50571.3). Это обеспечивает защиту от электропробоя, и предотвращает возгорание газа в местах соединения оборудования с системой газопровода.Шланг для подсоединения бытового газового оборудования изготовлен из резинового рукава, соответствующего ГОСТу 9356-75. Его эксплуатация обусловлена заявленными характеристиками: шлаг рекомендуется использовать в климатических условиях, где температурный режим не превышает отметок в -35 оС и +70 оС.