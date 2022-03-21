Садовый комплект Karcher 2.850-475.0 для бытовых аппаратов высокого давления просто и эффективно решает проблему наведения порядка в садовом домике, детской площадке, террасе, бытовых пристройках и т.д. Комплект включает мягкую моечную щетку, водяной фильтр и 10 таблеток универсального чистящего средства, которое полностью разлагается биологическим путем, не нанося ущерб экологии и здоровью.