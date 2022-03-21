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Садовый комплект Karcher 2.850-475
5.0
2
Найти аналог
Запчасти для моек высокого давления
    Садовый комплект Karcher 2.850-475
    Арт. X13150472
    5.0
    2
    Садовый комплект Karcher 2.850-475

      Садовый комплект Karcher 2.850-475

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150472
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		комплект абразивной очистки
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовый комплект Karcher 2.850-475.0 для бытовых аппаратов высокого давления просто и эффективно решает проблему наведения порядка в садовом домике, детской площадке, террасе, бытовых пристройках и т.д. Комплект включает мягкую моечную щетку, водяной фильтр и 10 таблеток универсального чистящего средства, которое полностью разлагается биологическим путем, не нанося ущерб экологии и здоровью.