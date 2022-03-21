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Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
5.0
2
Найти аналог
Запчасти для моек высокого давления
    Комплект для абразивной очистки Karcher 2.638-792
    Арт. Х103410
    5.0
    2
    Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
    Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
    Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
    Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
    Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
    Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
      Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
      Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
      Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
      Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
      Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792
      Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792

      Комплект для абразивной очистки Karcher 2.638-792

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103410
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		комплект абразивной очистки
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект Karcher 2.638-792 позволяет удалять следы краски, цемента и ржавчины, воздействуя на них комплексом абразива и воды под высоким давлением. В качестве абразива может выступать песок (рекомендовано использование прокаленного очищенного песка) или абразивное средство Karcher, разработанное специально для эффективного удаления стойких загрязнений. Для использования комплекта его необходимо присоединить к пистолету высокого давления. Комплект включает очки, защищающие глаза от случайного попадания частиц грязи.