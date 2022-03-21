Комплект для абразивной очистки для мойки высокого давления Karcher 2.638-792

Комплект для абразивной очистки Karcher 2.638-792
Арт. Х103410
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|комплект абразивной очистки
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Количество предметов, шт
|3
- Комплект Karcher 2.638-792 позволяет удалять следы краски, цемента и ржавчины, воздействуя на них комплексом абразива и воды под высоким давлением. В качестве абразива может выступать песок (рекомендовано использование прокаленного очищенного песка) или абразивное средство Karcher, разработанное специально для эффективного удаления стойких загрязнений. Для использования комплекта его необходимо присоединить к пистолету высокого давления. Комплект включает очки, защищающие глаза от случайного попадания частиц грязи.