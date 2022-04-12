Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг высокого давления KARCHER 2.642-953 (12 м)
4.5
2
Найти аналог
Запчасти для моек высокого давления
    Шланг высокого давления KARCHER 2.642-953 (12 м)
    Арт. X131504111
    4.5
    2
    Шланг высокого давления KARCHER 2.642-953 (12 м)

      Шланг высокого давления KARCHER 2.642-953 (12 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504111
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы