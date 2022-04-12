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Шланг высокого давления KARCHER 2.642-953 (12 м)
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Шланг высокого давления KARCHER 2.642-953 (12 м)
Запчасти для моек высокого давления
Шланг высокого давления KARCHER 2.642-953 (12 м)
Арт. X131504111
4.5
2
Шланг высокого давления KARCHER 2.642-953 (12 м)
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Нет в наличии
Арт. X131504111
4.5
2
Характеристики
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Нет в наличии
Описание
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Описание
Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Karcher, выпущенных начиная с 1992 г.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы