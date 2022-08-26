Шина комплект Unisaw Professional Quality 16" 0.325" 1,3 (K095) S16G3SU66C

Преимущества

Сварка двух частей шины осуществляется по особой технологии. Износ паза минимален даже при интенсивных условиях работы

Носовая звездочка оснащается подшипником

Ламинированная пильная шина Unisaw Professional Quality - изготовлена из легированной стали, отличается высокой прочностью и стойкостью к износу.