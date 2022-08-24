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Шина комплект Unisaw Professional Quality 16" 0.325" 1,3 S16G3SE66C
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина комплект Unisaw Professional Quality 16" 0.325" 1,3 S16G3SE66C
    Арт. 1128388
    5.0
    1
    Шина комплект Unisaw Professional Quality 16" 0.325" 1,3 S16G3SE66C

      Шина комплект Unisaw Professional Quality 16" 0.325" 1,3 S16G3SE66C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128388
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40.64
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ламинированная пильная шина Unisaw Professional Quality - изготовлена из легированной стали, отличается высокой прочностью и стойкостью к износу.

        Преимущества

        • Сварка двух частей шины осуществляется по особой технологии. Износ паза минимален даже при интенсивных условиях работы
        • Носовая звездочка оснащается подшипником