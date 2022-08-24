Шина комплект Unisaw Professional Quality 16" 0.325" 1,3 S16G3SE66C
Арт. 1128388
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40.64
- Ламинированная пильная шина Unisaw Professional Quality - изготовлена из легированной стали, отличается высокой прочностью и стойкостью к износу.
Преимущества
- Сварка двух частей шины осуществляется по особой технологии. Износ паза минимален даже при интенсивных условиях работы
- Носовая звездочка оснащается подшипником