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Шина 20" 3/8" 1,5 комплект Unisaw Professional Quality
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина 20" 3/8" 1,5 комплект Unisaw Professional Quality
    Арт. 1128416
    5.0
    1
    Шина 20" 3/8" 1,5 комплект Unisaw Professional Quality

      Шина 20" 3/8" 1,5 комплект Unisaw Professional Quality

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128416
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		20
      Длина шины, см
      		50.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ламинированная пильная шина Unisaw Professional Quality - изготовлена из легированной стали, отличается высокой прочностью и стойкостью к износу.

        Преимущества

        • Сварка двух частей шины осуществляется по особой технологии. Износ паза минимален даже при интенсивных условиях работы.
        • Носовая звездочка оснащается подшипником
        • В комплекте с шиной поставляется сменный венец ведущей звездочки 7 зубцов 3/8" с радиальным отверстием и индикатором глубины износа