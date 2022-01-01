Фильтр под мойку АкваКит 127 PF-2-1

Трёхступенчатая комплексная система «АкваКит» PF-2-1 для нормальной воды для установки под мойку задерживает до 99% микроорганизмов, вирусов и бактерий, находящихся в воде. Она комплектуется отдельным краном с двойным керамическим уплотнением, набором картриджей и мембран, быстроразъемным соединением, набором для подключения и обслуживания. «АкваКит» PF-2-1 чистит воду от нерастворимых примесей, токсинов, нитратов, ионов железа, тяжелых металлов, органических соединений, соединений хлора, пестицидов, гербицидов. Качество системы подтверждено российским и международным сертификатами. Купить эту систему стоит для получения воды практически без примесей, но с естественным балансом минералов и солей.