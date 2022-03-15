Смеситель для раковины Smart Тренд SM054006AA
Арт. X169820429
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- SMART ТРЕНД SM054006AA - одноручковый, настольный смеситель для раковины и умывальника. Смеситель SMART ТРЕНД SM054006AA изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие. Прошел тестирование на испытательных стендах под давлением воды до 1,0 Мпа.
Преимущества
- Керамический картридж 40 мм Sedal (Испания)
- Норма бесперебойной работы картриджа составляет 150 тысяч циклов
- Аэратор Neoperl Cascade (Германия) - меняет угол направления струи - инновационное решение для предотвращения образования известковых отложений и обеспечения ровного потока воды из излива
- Гибкая подводка G1/2 - Mateu (Испания) - длина 40 см с диаметром подключения к водопроводной системе 0,5'
- Смеситель Smartsant изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие
- Смеситель SmartSant прошел тестирование на испытательных стендах под давлением воды до 1,0 Мпа
- Смеситель SmartSant упакован в картонную коробку с паспортом изделия