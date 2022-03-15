Смеситель для раковины Smart Тренд SM054006AA

Преимущества

Керамический картридж 40 мм Sedal (Испания)

Норма бесперебойной работы картриджа составляет 150 тысяч циклов



Аэратор Neoperl Cascade (Германия) - меняет угол направления струи - инновационное решение для предотвращения образования известковых отложений и обеспечения ровного потока воды из излива

Гибкая подводка G1/2 - Mateu (Испания) - длина 40 см с диаметром подключения к водопроводной системе 0,5'

Смеситель Smartsant изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие

Смеситель SmartSant прошел тестирование на испытательных стендах под давлением воды до 1,0 Мпа



Смеситель SmartSant упакован в картонную коробку с паспортом изделия

SMART ТРЕНД SM054006AA - одноручковый, настольный смеситель для раковины и умывальника. Смеситель SMART ТРЕНД SM054006AA изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие. Прошел тестирование на испытательных стендах под давлением воды до 1,0 Мпа.