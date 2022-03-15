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Смеситель для раковины Smart Тренд SM054006AA
4.5
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Smart Тренд SM054006AA
    Арт. X169820429
    4.5
    2
    Смеситель для раковины Smart Тренд SM054006AA

      Смеситель для раковины Smart Тренд SM054006AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X169820429
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMART ТРЕНД SM054006AA - одноручковый, настольный смеситель для раковины и умывальника. Смеситель SMART ТРЕНД SM054006AA изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие. Прошел тестирование на испытательных стендах под давлением воды до 1,0 Мпа.

        Преимущества

        • Керамический картридж 40 мм Sedal (Испания)
        • Норма бесперебойной работы картриджа составляет 150 тысяч циклов
        • Аэратор Neoperl Cascade (Германия) - меняет угол направления струи - инновационное решение для предотвращения образования известковых отложений и обеспечения ровного потока воды из излива
        • Гибкая подводка G1/2 - Mateu (Испания) - длина 40 см с диаметром подключения к водопроводной системе 0,5'
        • Смеситель Smartsant изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие
        • Смеситель SmartSant прошел тестирование на испытательных стендах под давлением воды до 1,0 Мпа
        • Смеситель SmartSant упакован в картонную коробку с паспортом изделия