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Снегоуборщик Master-Yard MX 18528 LET
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Master-Yard MX 18528 LET
    Арт. Х104107
    Снегоуборщик Master-Yard MX 18528 LET

      Снегоуборщик Master-Yard MX 18528 LET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104107

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1190x760x850
      Вес, кг
      		120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик MasterYard MX 18528LET с высотой захвата 540 мм. Предназначен для уборки участков от выпавшего и затвердевшего снега. Применяется в быту, в сельском хозяйстве, на городских территориях и других объектах.

        Преимущества

        • Мощный бензиновый двигатель
        • Запуск электрическим стартером
        • Галогеновая фара освещения
        • Стальной производительный шнек
        • Гусеницы для перемещения