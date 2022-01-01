Снегоуборщик Master-Yard MX 18528 LET

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель

Запуск электрическим стартером

Галогеновая фара освещения

Стальной производительный шнек

Гусеницы для перемещения

Снегоуборщик MasterYard MX 18528LET с высотой захвата 540 мм. Предназначен для уборки участков от выпавшего и затвердевшего снега. Применяется в быту, в сельском хозяйстве, на городских территориях и других объектах.