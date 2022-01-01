Снегоуборщик Master-Yard MX 18528 LET
Арт. Х104107
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Франция
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|1190x760x850
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Вес, кг
|120
- Снегоуборщик MasterYard MX 18528LET с высотой захвата 540 мм. Предназначен для уборки участков от выпавшего и затвердевшего снега. Применяется в быту, в сельском хозяйстве, на городских территориях и других объектах.
Преимущества
- Мощный бензиновый двигатель
- Запуск электрическим стартером
- Галогеновая фара освещения
- Стальной производительный шнек
- Гусеницы для перемещения