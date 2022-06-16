Сопло Ресанта 71/6/11 для САИПА

Преимущества

Является сменным элементом для плазменных горелок

Сопло изготовлено из материала с высокой теплопроводностью, что дает хороший уровень охлаждения

Сопло Ресанта 71/6/11 является сменным элементом для плазменных горелок САИПА-135, 165, 200, 220, 220. Применяется для формирования потока плазмы, разрезающей металл. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи.