Сопло Ресанта 71/6/11 для САИПА
Арт. О00000013615
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Ресанта 71/6/11 является сменным элементом для плазменных горелок САИПА-135, 165, 200, 220, 220. Применяется для формирования потока плазмы, разрезающей металл. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи.
Преимущества
- Является сменным элементом для плазменных горелок
- Сопло изготовлено из материала с высокой теплопроводностью, что дает хороший уровень охлаждения