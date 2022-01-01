Насосная станция GRUNDFOS Hydrojet JP 5-24

Станция водоснабжения GRUNDFOS Hydrojet JP 5-24
Арт. X1692651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Дания
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция Grundfos Hydrojet JP 5 бак 24 литра представляет собой автоматическую насосную установку, которая включается и отключается в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении. После первоначальной заливки насоса водой он работает в режиме самовсасывания. Предназначена для полива сада, для заполнения и опорожнения баков и резервуаров, для водоснабжения частных домов, для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых включений. Насосная станция полностью укомплектована и готова к подключению и эксплуатации.
Преимущества:
- Переключатель “вкл/выкл” на клемной коробке насоса.
- Самовсасывание с глубины до 8 благодаря эжектору.
- Корпус, вал, рабочее колесо и соединительные штуцеры насоса изготовлены из нержавеющей стали.
- Полностью укомплектованный, готовый к подключению.
- Длительный срок службы.