Насосная станция GRUNDFOS Hydrojet JP 5-24

Преимущества:

Переключатель “вкл/выкл” на клемной коробке насоса.

Самовсасывание с глубины до 8 благодаря эжектору.

Корпус, вал, рабочее колесо и соединительные штуцеры насоса изготовлены из нержавеющей стали.

Полностью укомплектованный, готовый к подключению.

Длительный срок службы.





Автоматическая насосная станция Grundfos Hydrojet JP 5 бак 24 литра представляет собой автоматическую насосную установку, которая включается и отключается в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении. После первоначальной заливки насоса водой он работает в режиме самовсасывания. Предназначена для полива сада, для заполнения и опорожнения баков и резервуаров, для водоснабжения частных домов, для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых включений. Насосная станция полностью укомплектована и готова к подключению и эксплуатации.