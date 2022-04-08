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Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H
    Арт. X169209
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H
    Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H
      Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H
      Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H

      Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Вес, кг
      		17
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Глубина всасывания/погружения, м
      		8
      Эжектор
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H является самовсасывающим центробежным моноблочным насосом с корпусом, выполненном из чугуна. Насос имеет встроенный эжектор который обеспечивает хорошую всасывающую способность с глубины до 8 м. Благодаря наличию бака и реле давления в комплекте установки включаются и отключаются автоматически.

        Преимущества

        • Представляет собой полностью укомплектованный агрегат со самовсасывающим насосом, мембранным баком, манометром и реле давления
        • Имеет надежную защиту от коррозии
        • Отличается большим рабочим ресурсом
        • Комплектуется вместительным баком, обеспечивающим непрерывную подачу воды при пропадании электричества
        • Хорошая всасывающая способность с 8-метровой глубины
        • Реле давления автоматизирует работу насосной станции
        • Оснащена надежным электродвигателем со встроенной защитой от перегрева
        • Выполнена из ударопрочных, качественных материалов