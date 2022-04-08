Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H
Арт. X169209
Характеристики
- Станция водоснабжения Grundfos JPA 3-42 PT-H является самовсасывающим центробежным моноблочным насосом с корпусом, выполненном из чугуна. Насос имеет встроенный эжектор который обеспечивает хорошую всасывающую способность с глубины до 8 м. Благодаря наличию бака и реле давления в комплекте установки включаются и отключаются автоматически.
Преимущества
- Представляет собой полностью укомплектованный агрегат со самовсасывающим насосом, мембранным баком, манометром и реле давления
- Имеет надежную защиту от коррозии
- Отличается большим рабочим ресурсом
- Комплектуется вместительным баком, обеспечивающим непрерывную подачу воды при пропадании электричества
- Хорошая всасывающая способность с 8-метровой глубины
- Реле давления автоматизирует работу насосной станции
- Оснащена надежным электродвигателем со встроенной защитой от перегрева
- Выполнена из ударопрочных, качественных материалов