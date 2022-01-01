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Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 330 Plus F
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 330 Plus F
    Арт. stalex_7045
    Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 330 Plus F

      Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 330 Plus F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_7045

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		835
      Высота стола, мм
      		945
      Размер пильной ленты, мм
      		34x1.1х3870
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		330
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Совершенно новая технология литья пильной рамы и обновленный уникальный дизайн. Литье корпуса рамы выполнено с полыми карманами, проходящими по всей длине рамы, что позволило добиться большей жесткости рамы и повышения точности реза. Использование прочной, широкой ленты является оптимальным выбором для обеспечения всех потребностей производства. В новой модели используется полотно с шириной 34 мм и толщиной 1.1 мм, позволяющие использовать данный станок для распиловки труднообрабатываемых материалов с большими сплошными сечениями, в том числе нержавеющих и инструментальных сталей. Поворот рамы осуществляется в диапазоне от -45 до 60. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Для облегчения подъема рамы, станок оснащен пружинной системой с возможностью регулировки натяжения для изменения усилия необходимого для подъема и опускания рамы. Высокие показатели производительности достигаются также вследствие использования частотного регулирования приводом вращения пилы, что позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, что также многократно увеличивает точность реза и стойкость ленточной пилы. Эргономичная компактная тумба позволяет установить станок на площади с ограниченным пространством. Особенности и преимущества:
        • Простая и быстрая установка и фиксация угла реза в диапазоне от 0 до 60 при неизменном положении заготовки, с возможностью быстрой установки угла на 45, 60 и 90;
        • Очень жесткие компоненты конструкции станка, выполненные из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
        • Для обеспечения максимальной жесткости всей конструкции, пильная рама установлена на поворотном столе в массивных подшипниковых опорах с радиально упорными роликовыми подшипниками. Точная заводская регулировка преднатяга подшипников, гарантирует жесткость и точность работы;
        • Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров как прямо, так и под углом;
        • Массивный поворотный стол пильной рамы, с загрузочной поверхностью увеличенной площади, обеспечивает максимальную жесткость станка и стабильность процесса обработки даже при резке труднообрабатываемых материалов;
        • Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
        • Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
        • Новая конструкция приводных шкивов пилы, механизма натяжения и механизмов вращения пилы обеспечивает большую долговечность и надежность станка;
        • Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
        • Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
        • Все электрические кабели и шланги подачи СОЖ спрятаны во внутренние полости станка, что исключает их повреждение;
        • Упрощен процесс замены ленточной пилы, достаточно открыть защитный кожух рамы и зафиксировать его в поднятом состоянии;
        • Система контроля натяжения полотна и автоматическое отключение в случае разрыва.
        • Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка.
        • Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.