Шпатель Stayer Professional 1009-20-04 (200 мм)

Нержавеющий зубчатый шпатель с пластмассовой ручкой, 200мм, зуб 4х4мм STAYER 1009-20-04 служит для нанесения строительной смеси на рабочую поверхность. Обладает прочным полотном из нержавеющей стали с зубьями, которые позволяют лучше распределять раствор. Рукоять из пластика не скользит в руке и удобна в применении.