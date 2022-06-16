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Шпатель Stayer Professional 1009-20-04 (200 мм)
5.0
2
70 ₽
Шпатели
    Шпатель Stayer Professional 1009-20-04 (200 мм)
    Арт. Х153711073
    5.0
    2
    Шпатель Stayer Professional 1009-20-04 (200 мм)

      Шпатель Stayer Professional 1009-20-04 (200 мм)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х153711073
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма шпателя
      		гладкая
      Высота лезвия, мм
      		200
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нержавеющий зубчатый шпатель с пластмассовой ручкой, 200мм, зуб 4х4мм STAYER 1009-20-04 служит для нанесения строительной смеси на рабочую поверхность. Обладает прочным полотном из нержавеющей стали с зубьями, которые позволяют лучше распределять раствор. Рукоять из пластика не скользит в руке и удобна в применении.