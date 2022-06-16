Шпатель Stayer Professional 1009-20-04 (200 мм)
Арт. Х153711073
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Форма шпателя
|гладкая
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Высота лезвия, мм
|200
- Нержавеющий зубчатый шпатель с пластмассовой ручкой, 200мм, зуб 4х4мм STAYER 1009-20-04 служит для нанесения строительной смеси на рабочую поверхность. Обладает прочным полотном из нержавеющей стали с зубьями, которые позволяют лучше распределять раствор. Рукоять из пластика не скользит в руке и удобна в применении.