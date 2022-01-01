Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III

Преимущества

Инструмент прост в управлении: на корпус нанесены изображения, объясняющие последовательность действий при работе

Аппарат имеет насос, за счет которого жидкость в систему поступает автоматически

Оснащен двумя способами подачи жидкости: самовсасыванием или автоматическим заполнением

Долговечен: предусмотрена система защиты, которая предотвращает перегрев двигателя при понижении давления в системе

Электрический опрессовочный насос RP PRO III является самовсасывающим автоматическим устройством, предназначенным для проверки с помощью давления систем коммуникаций. С его помощью производят испытания трубопроводов и емкостей отопительного оборудования, санитарных технических устройств, охладительных, пневматических устройств.