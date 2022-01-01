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Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
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Опрессовщики
    Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
    Арт. О00000007163
    Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
    Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
    Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
    Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
    Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
    Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
    Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
      Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
      Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
      Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
      Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
      Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
      Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
      Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III

      Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007163

      Характеристики

      Производитель
      		Super-Ego
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Испания
      Габариты, мм
      		380x286x298
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический опрессовочный насос RP PRO III является самовсасывающим автоматическим устройством, предназначенным для проверки с помощью давления систем коммуникаций. С его помощью производят испытания трубопроводов и емкостей отопительного оборудования, санитарных технических устройств, охладительных, пневматических устройств.

        Преимущества

        • Инструмент прост в управлении: на корпус нанесены изображения, объясняющие последовательность действий при работе
        • Аппарат имеет насос, за счет которого жидкость в систему поступает автоматически
        • Оснащен двумя способами подачи жидкости: самовсасыванием или автоматическим заполнением
        • Долговечен: предусмотрена система защиты, которая предотвращает перегрев двигателя при понижении давления в системе