Насос электрический Super-Ego V12100000 испытательный rp pro III
Арт. О00000007163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Испания
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Габариты, мм
|380x286x298
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Напряжение сети, В
|220
- Электрический опрессовочный насос RP PRO III является самовсасывающим автоматическим устройством, предназначенным для проверки с помощью давления систем коммуникаций. С его помощью производят испытания трубопроводов и емкостей отопительного оборудования, санитарных технических устройств, охладительных, пневматических устройств.
Преимущества
- Инструмент прост в управлении: на корпус нанесены изображения, объясняющие последовательность действий при работе
- Аппарат имеет насос, за счет которого жидкость в систему поступает автоматически
- Оснащен двумя способами подачи жидкости: самовсасыванием или автоматическим заполнением
- Долговечен: предусмотрена система защиты, которая предотвращает перегрев двигателя при понижении давления в системе