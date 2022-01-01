Тепловентилятор Ballu BFH/C-10

Тепловентилятор BALLU (Балу) BFH/C-10 имеет тройную индикацию режимов работы прохладный, теплый и горячий воздух, керамический нагревательный элемент и поворотный механизм для равномерной раздачи воздуха. Ступенчатое переключение мощности и высокоточный термостат создают комфортные условия при выборе необходимого уровня обогрева. Защита от опрокидывания предотвращает риск возникновения пожара. Керамический тепловентилятор BFH/C-10 широко используется для обогрева небольших по площади жилых и офисных помещений особенно в прохладную и сырую погоду, а также для вентиляции в жаркую и сухую погоду. Его применение особенно удобно в местах, где нет иных источников тепла, кроме электричества например, торговые павильоны, мастерские и т.п. Тепловентилятор выполнен в стильном современном дизайне, удачно гармонирующим с любым интерьером помещения. Технические характеристики: Тип: тепловентилятор Нагревательный элемент керамический Мощность 1500 Вт Напряжение питания 220 В Размеры (ШxВxГ) 237x312x207 мм Регулировка мощности есть Уровни мощности 850 Вт Управление механическое Термостат есть