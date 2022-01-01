Тепловентилятор Electrolux EFH/S-1115

Тепловентилятор Electrolux (Электролюкс) EFH/S-1115 оснащен специальной подставкой, повышающей устойчивость прибора. Тепловентилятор Electrolux EFH/C – 1115 относится к дизайнерской ART-серии тепловентиляторов компании Electrolux. Для удобства управления предусмотрены переключатели термостата и мощности обогрева, выполненные из прорезиненного пластика. Предусмотрено три режима работы тепловентилятора: вентиляция без обогрева, частичная и полная мощность обогрева. Корпус, выполненный из ударостойкого и термоустойчивого пластика, увеличивает срок службы устройства.Технические характеристики:Мощность 0/750/1500 Вт Площадь помещения 10-20 м2 Напряжение 220-240 B Размер 251x173x135 Вес 1,0 кг