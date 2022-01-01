Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 5000

Преимущества

Легкий и компактный проточный водонагреватель с гибкими возможностями установки

Прибор отличается легким весом и небольшими размерами

Можно универсально разместить над раковиной патрубками вверх или вниз, что делает водонагреватель удобным для небольших квартир и малогабаритных кухонь и ванных комнат

Надежный водонагреватель работает с одной точкой водозабора и обеспечивает постоянный поток горячей воды к одному участку использования

Спиральный нагревательный элемент мгновенно нагревает воду в нужном количестве в любое время

Сам ТЭН выполнен из особой нержавеющей стали, благодаря которой водонагреватель защищен от образования накипи и ржавчины

Расширенная комплектация: с водонагревателем идут хромированные комплектующие для комфортной эксплуатации: шланг, держатель и душевая лейка, которая имеет три комфортных режима использования

Безопасность: класс пылевлагозащиты IPX4, двойная защита от перегрева, защита от включения без воды и от воздушных пробок

Экономия электричества: при работе проточного водонагревателя электричество будет расходоваться только в момент нагрева - пока кран открыт

Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Surf 5000 ЭдЭБ00383 не занимает много места, так как имеет небольшой размер. Изделие можно монтировать над раковиной вверх или вниз патрубками. Конструкция изготовлена из ударопрочного пластика. Агрегат проточного типа отличается мощным спиралевидным ТЭНом из нержавеющей стали.