Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)

Преимущества

Технические характеристики нанесены на поверхность прибора

Диапазон длин 40 см - 200 см

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Окрашенная базовая поверхность

Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм

Длина 200 см

Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ с встроенными магнитами служит для определения отклонений заданной линии или поверхности от горизонтальной или вертикальной плоскости. Прибор имеет 2 глазка. Колба ударопрочная полиакриловая. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.