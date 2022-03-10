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Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)
Арт. Х1316152
- Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)
Арт. Х1316152
Характеристики
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Производитель
|
Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
|
Количество рукояток, шт
|нет
|
Погрешность, мм/м
|0.5
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- Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ с встроенными магнитами служит для определения отклонений заданной линии или поверхности от горизонтальной или вертикальной плоскости. Прибор имеет 2 глазка. Колба ударопрочная полиакриловая. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.
Преимущества
- Технические характеристики нанесены на поверхность прибора
- Диапазон длин 40 см - 200 см
- Прочность
- Светоустойчивость
- 2 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Окрашенная базовая поверхность
- Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
- Длина 200 см