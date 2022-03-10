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Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)
5.0
2
5 999 ₽
7 890 ₽
Магнитные уровни
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)
Арт. Х1316152
5.0
2
Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)
Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)
Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)

Магнитный уровень Kapro 781-40-200РМ PLUMBSITE GENESIS 200 см + Mag (2 глазка, 2000 мм)

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7 890 ₽
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  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. Х1316152
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 891 ₽
5 999 ₽
7 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ с встроенными магнитами служит для определения отклонений заданной линии или поверхности от горизонтальной или вертикальной плоскости. Прибор имеет 2 глазка. Колба ударопрочная полиакриловая. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.

    Преимущества

    • Технические характеристики нанесены на поверхность прибора
    • Диапазон длин 40 см - 200 см
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Окрашенная базовая поверхность
    • Усиленный алюминиевый профиль с толщиной стенок от 1,8 до 2,3 мм
    • Длина 200 см