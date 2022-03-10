Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)

Преимущества

Небольшой вес

Технические характеристики изображены на поверхности прибора

Высокое качество

Прочность

Светоустойчивость

2 глазка

Электронно протестированные колбы

Фрезерованная базовая поверхность

Длина 60 см

Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-40-60РМ - это измерительный прибор длиной 60 см, который определяет отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Отличительной особенностью его является наличие мощных магнитов. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Имеет 2 глазка. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.