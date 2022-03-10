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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Арт. Х131616110
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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Арт. Х131616110
Характеристики
|
Производитель
|
Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
|
Количество рукояток, шт
|нет
|
Погрешность, мм/м
|0.5
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- Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-40-60РМ - это измерительный прибор длиной 60 см, который определяет отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Отличительной особенностью его является наличие мощных магнитов. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Имеет 2 глазка. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.
Преимущества
- Небольшой вес
- Технические характеристики изображены на поверхности прибора
- Высокое качество
- Прочность
- Светоустойчивость
- 2 глазка
- Электронно протестированные колбы
- Фрезерованная базовая поверхность
- Длина 60 см