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Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
5.0
2
3 100 ₽
Магнитные уровни
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Арт. Х131616110
5.0
2
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
  • Персональная скидка
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)
Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)

Магнитный уровень Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ + Mag (2 глазка, 600 мм)

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за штуку
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 20 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х131616110
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 20 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Магнитный уровень PLUMBSITE GENESIS 60 см KAPRO 781-40-60РМ - это измерительный прибор длиной 60 см, который определяет отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Отличительной особенностью его является наличие мощных магнитов. Прибор устойчив на изгиб и кручение. Им можно работать даже в труднодоступных местах. Имеет 2 глазка. Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что даёт возможность работать с колбой как с боковой стороны, так и с фронтальной.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • Технические характеристики изображены на поверхности прибора
    • Высокое качество
    • Прочность
    • Светоустойчивость
    • 2 глазка
    • Электронно протестированные колбы
    • Фрезерованная базовая поверхность
    • Длина 60 см